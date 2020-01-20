فلكي أردني: إطلاق اسم نهر الزرقاء على واد في المريخ

قال الفلكي الأردني عماد مجاهد، إن الاتحاد الفلكي الدولي أطلق اسم نهر الزرقاء على أحد الأودية الواضحة والكبيرة على سطح كوكب المريخ.

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وكشف مجاهد أن اسم "Zarqa Valles" أطلق على واد كان مغمورا بالمياه قطره 490 كيلومتر يقع على خط طول صفر وعلى مسافة 80 درجة شمال خط استواء المريخ وهو أحد الأودية الواضحة على سطح الكوكب، حيث كشفت صور الأجهزة المرسلة إلى المريخ أنه إحدى الفوهات الناتجة عن ارتطام نيزك ضخم بسطح المريخ قبل مئات ملايين السنين.

وحسب الاتحاد الفلكي الدولي ومعاهد الفضاء الدولية، فقد صور المجس، مارس ريكونايسنس أوربيتر "Mars Reconnaissance Orbiter" أي متتبع المريخ المداري، بواسطة الكاميرا المتطورة هايريس "HiRISE" الوادي في 18 أكتوبر 2015، وأطلق عليه اسم الزرقاء لأن نهر الزرقاء من الأنهار الشهيرة في الأردن وثاني أكبر رافد لنهر الأردن السفلي بعد نهر اليرموك.

وأضاف مجاهد أن الاتحاد الفلكي الدولي كان قد أطلق اسم مخيم سوف "Suf" في محافظة جرش، وبلدة فقوع "Faqu" في محافظة الكرك على بعض الجبال المريخية.

المصدر: عمون