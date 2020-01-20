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"أرتيوم" سيقوم بمهام خطرة في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

Sputnik
الروبوت فيودر
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أعلن مركز إعداد رواد الفضاء على موقعه الرسمي أن الروبوت الجديد "أرتيوم" ARTEM الذي سيحل محل "فيودور" سيقوم بدلا من رواد الفضاء بمهام خطرة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في التقرير النهائي عن رحلة الروبوت "فيودور" في أكتوبر 2019 ، "يفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من البحوث إجراء تجارب باستخدام روبوت، على متن القطاع الروسي في محطة الفضاء الدولية يقوم بالمهام الخطرة والروتينية بدلا من رواد الفضاء، من أجل زيادة كفاءة برنامج البحث العلمي والتطبيقي".

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لذلك يجري العمل حاليا على إنتاج روبوت جديد يحل محل الروبوت "فيودور" في الرحلة القادمة إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية الجديدة "أريول" التي يجري بناؤها في الوقت الحاضر.

المصدر: نوفوستي 

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