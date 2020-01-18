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الإعلان عن موعد إطلاق أول صاروخ من قاعدة "بايكونور" هذا العام

الفضاء

الإعلان عن موعد إطلاق أول صاروخ من قاعدة
Sputnik alixei felipov
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان سيجري في الـ 7 من فبراير القادم.

وتبعا للمصادر فإن القاعدة ستشهد في 7 فبراير إطلاق صاروخ روسي من نوع soiuz-b2.1، سيحمل على متنه مجموعة من أقمار OneWeb المخصصة للاتصالات والإنترنت.

وكانت شركة Arianespace التي تتولى إطلاق هذا النوع من الأقمار الصناعية قد صرحت في وقت سابق بأنها وقعت اتفاقيات مع شركة "غلاف كوسموس" الروسية لإطلاق أقمار OneWeb، وأن عام 2020 من المفترض أن يشهد 8 عمليات إطلاق لهذه الأقمار على الأقل، بالاعتماد على صواريخ soiuz-2 الروسية.

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وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية طورت لتضم OneWeb نحو 2000 قمر صناعي صغير ستدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ soiuz الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.

المصدر: نوفوستي

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