"روس كوسموس" تمنع التجسس على روسيا من الفضاء

وجدت مؤسسة "روس كوسموس" وسيلة لمنع التجسس على روسيا من الفضاء، وذلك باعتراض وصول المعلومات للأرض من قبل أقمار التجسس الأجنبية خلال مراقبة الأراضي الروسية.

وتفيد وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأنه من أجل ذلك تقترح "روس كوسموس" نشر محطات أرضية لاسلكية في روسيا، تحجب قنوات نقل المعلومات من أقمار التجسس التي تراقب الأراضي الروسية من الفضاء مباشرة، إلى أقمار إعادة الإرسال التي تنقلها إلى مراكز الاستقبال الأرضية الأجنبية.

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وتشير المؤسسة، إلى أن هذه الوسيلة تكون فعالة فقط عندما تستخدم أقمار التجسس، أقمار إعادة الإرسال. أي عندما تكون أقمار التجسس خارج نطاق تغطية مراكز الاستقبال الأرضية.

وتقترح "روس كوسموس" من أجل تنفيذ ذلك، إنشاء قاعدة بيانات لأقمار التجسس الأجنبية وأقمار إعادة الإرسال ومحطات الاستقبال الأرضية، وكذلك تحديد ميزات التشويش اللازم لمنع عمليات التجسس.

المصدر: لينتا. رو