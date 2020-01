العثور على غبار نجم اقدم من الشمس على الأرض

اكتشف العلماء خلال دراستهم لتركيب نيزك، ذرات غبار نجم عمره أكثر من 5 مليارات سنة، حين لم تكن المنظومة الشمسية موجودة. أي أن دقائق هذا الغبار هي أقدم مادة صلبة عثر عليها على الأرض.

وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، بأن أكثر المواد انتشارا في تركيب النيازك الحجرية (الكوندريت) هي غبار سحابة كوكبية أولية أحاطت بالشمس في المراحل الأولى من تكوين المنظومة الشمسية. وبما أن عمر الشمس يعادل تقريبا 4.6 مليار سنة والأرض 4.5 مليار سنة، فإن عمر معظم النيازك الحجرية هو بينهما.

ولكن هناك بعض الكوندريت تحتوي في تركيبها إضافة إلى الغبار على دقائق صلبة موجودة في الغاز حتى قبل تكون المنظومة الشمسية أي حبيبات ما قبل الشمس. وهذه المواد هي الوحيدة التي سبقت نشوء المنظومة الشمسية في متناول العلماء.

وقد تمكن علماء من الولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا من الحصول على هذه الحبيبات الصلبة من نيزك مورتشيسون الذي سقط في أستراليا عام 1969، حيث حولوا قطعة من النيزك إلى مسحوق ومن ثم أذيب في حامض، وترسبت حبيبات كربيد السيليكون في القاع مقاسها 8 ميكرومتر- وهذه هي حبيبات ما قبل الشمس.

يقول العالم فيليب هيك، "كانت هذه العملية شبيه بحرق كومة قش للعثور على إبرة". وبعد هذه العملية حدد العلماء عمر هذه الحبيبات باستخدام بيانات عن تاريخ تأثير الأشعة الكونية عليها، التي هي عبارة عن تيار دقائق عالية الطاقة تطير عبر مجرتنا وتتوغل في المواد الصلبة، ما ينتج عنه تكون عناصر جديدة فيها، بحسب هيك.

وقد اتضح أن غالبية هذه الحبيبات يتراوح عمرها ما بين 4.6 و4.9 مليار سنة ولكن عمر بعض الحبيبات بلغ 5.5 مليار سنة. أي أنها أقدم مادة صلبة عثر عليها على سطح الأرض، تخبرنا عن كيفية تكون النجوم في مجرتنا.

ويقول هيك، "نحن نفترض أنه قبل نشوء المنظومة الشمسية، كانت النجوم تنشأ أكثر من المعتاد. ويعتقد البعض أن سرعة نشوء النجوم في المجرة ثابتة. ولكن بفضل هذه الحبيبات، أصبح لدينا ما يؤكد على أن النجوم في مجرتنا نشأت قبل 7 مليارات سنة. وهذه واحدة من النتائج الرئيسية لدراستنا".

المصدر: نوفوستي