بعد 3 أيام تدريب مع ناسا.. طالب عمره 17 عاما يكتشف كوكبا جديدا يكبر الأرض بـ 7 مرات (فيديو)

سجل طالب أمريكي في المرحلة الثانوية إنجازا فريدا بعد 3 أيام من التحاقه بوكالة "ناسا" كمتدرب، حيث اكتشف كوكبا جديدا يماثل 6.9 ضعف حجم الأرض ويبعد عنها نحو 1300 سنة ضوئية.

ويدور الكوكب الجديد الذي يطلق عليه اسم "توي 1338" (TOI 1338 b)، حول نجمين وليس حول نجم واحد مثل الأرض.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد حصل الطالب وولف كوكير (17 عاما) خلال سنته الأولى في مدرسة "سكارسديل" الثانوية في نيويورك على تدريب لمدة شهرين مع وكالة ناسا، مما اضطره للسفر في شهر يوليو عام 2019 إلى مركز غودارد لرحلات الفضاء، أحد مراكز البحث العلمي التابعة لناسا الواقع في ولاية ماريلاند.

وكانت المهمة الأولى لوولف هي دراسة الاختلافات في درجة سطوع النجوم المرصودة بواسطة التلسكوب الفضائي التابع لبرنامج ناسا الاستكشافي، والمعروف باسم "TESS"، كجزء من مشروع يتيح للأشخاص الذين لا يعملون لدى ناسا المساعدة في العثور على كواكب جديدة.

وبعد 3 أيام فقط من بداية تدريبه، اكتشف وولف كوكبا جديدا، حسب ما أعلنته ناسا على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع، بعد التأكد من عمل المراهق، وتقديم ورقة بحثية شارك وولف في إعدادها لاجتماع الجمعية الفلكية الأمريكية، والإعلان عن اكتشاف الكوكب، المُسمى حتى الآن "TOI 1338 b".

وصرح الطالب وولف: "بعد 3 أيام من التحاقي بناسا، رأيت إشارة من النظام الذي يطلق عليه اسم (توي 1338)، وفي البداية اعتقدت أنه كان كسوفا نجميا، لكن التوقيت كان خاطئا، وهكذا اتضح أنه كوكب جديد".

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TOI 1338 b is circumbinary: It has two suns!☀️☀️ It's 6.9 times bigger than Earth🌎 and 1,300 light-years away in the constellation Pictor.



A @NASAGoddard intern found the planet in @NASA_TESS🛰 data flagged by citizen scientists🙌 https://t.co/JJQGugYjcLpic.twitter.com/PemLDD7Tuw — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) 8 января 2020 г.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية