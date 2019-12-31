شجرة الميلاد تزين محطة الفضاء الدولية (فيديو)

استعد طاقم محطة الفضاء الدولية للاحتفال بدخول العام الجديد بتزيين جدران المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" شجرة الميلاد وهي تطير داخل المحطة وسط انعدام الجاذبية، والبرتقال والحلويات، والكيس التقليدي الذي توضع داخله الهدايا، ولافتات بعنوان "احتفالات السنة الجديدة التي أعدها الطاقم".

وقال رواد الفضاء إنهم يودون أن يتذكر الجميع فقط أفضل الأشياء من العام الماضي، ويتركون كل شيء سيء خلفهم عند دخولهم عام 2020. وتمنى الرواد للجميع مزيدا من الإنجازات الرائعة والاكتشافات المدهشة، بالإضافة إلى الفرح والسعادة والصحة الجيدة والرفاهية.

وقالت "روسكوسموس" إن رواد الفضاء سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة، في حين احتفلوا العام الماضي بهذه المناسبة 16 مرة.

Although astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and some of the most important festive supplies. 🎄 Seasons greetings @Astro_Luca, @Astro_Christina, @Astro_Jessica and @AstroDrewMorgan! pic.twitter.com/vrsfZQEoTK — Intl. Space Station (@Space_Station) December 23, 2019

ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حاليا طاقم يضم الروسيين، أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: RT