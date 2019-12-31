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شجرة الميلاد تزين محطة الفضاء الدولية (فيديو)

الفضاء

شجرة الميلاد تزين محطة الفضاء الدولية (فيديو)
شجرة الميلاد تزين محطة الفضاء الدولية
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استعد طاقم محطة الفضاء الدولية للاحتفال بدخول العام الجديد بتزيين جدران المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر.

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أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية يستقبلون العام الجديد 15 مرة

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس" شجرة الميلاد وهي تطير داخل المحطة وسط انعدام الجاذبية، والبرتقال والحلويات، والكيس التقليدي الذي توضع داخله الهدايا، ولافتات بعنوان "احتفالات السنة الجديدة التي أعدها الطاقم".

وقال رواد الفضاء إنهم يودون أن يتذكر الجميع فقط أفضل الأشياء من العام الماضي، ويتركون كل شيء سيء  خلفهم عند دخولهم عام 2020. وتمنى الرواد للجميع مزيدا من الإنجازات الرائعة والاكتشافات المدهشة، بالإضافة إلى الفرح والسعادة والصحة الجيدة والرفاهية.

وقالت "روسكوسموس" إن رواد الفضاء سيحتفلون ببداية العام الجديد 15 مرة، في حين احتفلوا العام الماضي بهذه المناسبة 16 مرة.

ويعمل داخل المحطة الفضائية الدولية حاليا طاقم يضم الروسيين، أليكسي أوفشينين وألكساندر سكفورتسوف، ورواد الفضاء نيك هايج وكريستينا كوخ وأندرو مورغان من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، ولوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: RT

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