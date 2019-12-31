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ناسا تكشف عن "ندفة الثلج" الكونية خلف "شجرة الميلاد العنقودية" (صورة)

الفضاء

ناسا تكشف عن
pexels.com/Egor Kamelev
صورة تعبيرية (ندفة الثلج)
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حرم التغير المناخي هذا العام معظم أنحاء العالم من الاحتفال بعيد الميلاد وسط الثلوج الكثيفة كما هو معتاد، لكن الفضاء، في المقابل، تزين بـ"رقاقات ثلج كونية".

والتقط مقراب سبيتزر الفضائي، التابع لوكالة ناسا صورة مذهلة لنجوم حديثي الولادة، تلمع على شكل بقع وردية وحمراء تصطف في نمط يشبه تساقط الثلج.

ويعتقد العلماء أن التركيبات الملقبة بـ Snowflake Cluster، للنجوم حديثة الولادة، لا يتجاوز عمرها 100 ألف عام، وما يزال يتعين عليها "الزحف من مكان ميلادها".

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وقالت ناسا في بيان لها، في هذه اللحظة، تتبع هذه النجوم خطا مستقيما، لكن مع نضوجها، ستنطلق بعيدا "ولن يستمر تصميم تساقط الثلوج".

وشوهدت النجوم حديثة الولادة مختبئة وراء غبار كثيف في قسم يسمى "شجرة عيد الميلاد العنقودية".

وتظهر النجوم المكتشفة حديثا على أنها بقع وردية وحمراء باتجاه الوسط، ويبدو أنها تشكلت على فترات متباعدة بانتظام على طول الهياكل الخطية في تكوين يشبه ندفة الثلج (وهي عبارة عن بلورة جليدية واحدة حققت حجمًا كافيًا بعد اندماجها مع بلورات أخرى، ثم تسقط عبر الغلاف الجوي للأرض على صورة ثلج).

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن "السحب المكونة للنجوم مثل هذه، هي هياكل ديناميكية ومتطورة".

المصدر: ديلي ميل

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