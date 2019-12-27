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روسيا...إطلاق 3 أقمار صناعية وآخر للأغراض العسكرية بنجاح

الفضاء

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية، وثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز "غونيتز-إم" بنجاح.

ويشير بيان الوزارة، إلى أن عملية الإطلاق جرت في الساعة 2.11 ليلة يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري من مطار بليسيتسك الفضائي، وقد أوصلت وحدة التعجيل "بيرز-كي إم" جميع الأقمار في مداراتها المقررة، وسلم التحكم بأقمار "غونيتز"  للاتصالات، إلى الجهات المعنية.

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ويعتبر هذا الإطلاق الخامس والعشرين والأخير المقرر لعام 2019 في روسيا، والتي تكللت جميعها بالنجاح. كما أنه آخر إطلاق لصاروخ النقل من نوع "روكوت".

ويذكر أن عدد الصواريخ التي أطلقت من نوع "روكوت" بلغ 31 صاروخا، نقلت إلى الفضاء 74 قمرا صناعيا لأغراض مختلفة. وأول صاروخ من هذا النوع أطلق  في شهر مايو 2000 من مطار بليسيتسك أيضا.  

المصدر: نوفوستي

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