"الجدة الفلكية" ترصد شجرة الميلاد على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض (صور)

التقطت عالمة فلك هاوية تعرف باسم "الجدة الفلكية" (astro granny)، صورة مذهلة لسديم على شكل شجرة عيد الميلاد على بعد 2600 سنة ضوئية من الأرض.

ورصدت الدكتورة جين دين (61 عاما)، السديم من حديقة منزلها الخلفية في جزيرة غيرنزي، الواقعة في القنال الإنجليزي شمال غرب أوروبا، باستخدام معدات فلكية متخصصة.

'Astro granny' takes a stunning shot of a Christmas tree-shaped nebula https://t.co/YhQXUw6oaN via @MailOnline — Toɴy D'Elια (@TonyDElia_) 24 декември 2019 г.

This incredible Christmas tree-shaped nebula 2,600 light years away from Earth was photographed by Dr. Jean Dean, also known as "astro granny", from her backyard using special equipment #Christmaspic.twitter.com/3CDVG0TM0j — CGTN (@CGTNOfficial) 24 декември 2019 г.

وبواسطة كاميرا مزودة بمحرك، اتصلت بإحداثيات NGC 2264، الاسم الرسمي لما يسمى سديم الكوز أو عنقود شجرة الميلاد.

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ويؤوي السديم ذو اللون الأحمر متعدد الدرجات، آلاف النجوم، والتي يبدو تكوينها كأنها شجرة عيد الميلاد، حيث تعتقد جين أن المشهد يعكس المعنى الحقيقي لموسم الاحتفالات، قائلة: "إنه سديم جميل، إنه مدهش للغاية .. هناك أعمدة كبيرة من الغبار والغاز، على غرار أعمدة الخلق".

وتابعت: "هذا هو المكان الذي يولد فيه نجم جديد، وإذا ولدت النجوم، تولد كواكب، وعندما يحدث ذلك، نحصل على الحياة".

وأضافت: "إنه نوع من الاستعداد لعيد الميلاد إذا عدت إلى المعنى الأصلي، فهذه الصورة هي ميلاد أنظمة الكواكب والنجوم".

ووفقا لعالمة الفلك الهاوية، فإن جزيرة غيرنزي هي المكان المثالي لالتقاط صور للنجوم بفضل سمائها المظلمة، لكنها تضطر إلى الانتظار في البرد لأكثر من خمس ساعات لالتقاط هذه الصورة الخاصة.

وتنتمي "الجدة الفلكية" إلى قسم علم الفلك في La Société Guernesiaise، وبالتالي فإنها تستخدم مرصدها بانتظام، ليس فقط في مثل هذه المناسبات.

المصدر: ديلي ميل