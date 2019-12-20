"البحوث الفلكية" المصري ينفي تعرض كوكب الأرض لأعنف عاصفة شمسية منذ 50 عاما

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ما تردد حول تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نهاية ديسمبر الجاري، نتيجة عاصفة شمسية ستكون الأعنف منذ 50 عاما.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنه بالتواصل مع المعهد، نفى تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

وأوضح أنه كثيرا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، وأنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن، مشيرا إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.

ويعنى المعهد من خلال المراصد المغناطيسية التي يديرها في الفيوم وأسوان برصد وقياس المجال المغناطيسي للأرض على مدار الساعة، ورصد أي ظواهر غير طبيعية، ومنها العواصف الشمسية، التي قد تسبب عواصف مغناطيسية لمجال الأرض، وحتى الآن لم تشر البيانات التي يرصدها المعهد إلى وجود أي ظواهر غير طبيعية.

وأوضح المعهد أن التوهجات الشمسية الهائلة تحدث ضمن دورة معروفة متكررة للشمس، يسببها اصطدام جسيمات عالية الطاقة بالأرض، وهذه الجسيمات تتكون من مليارات الأطنان من الغاز ومواد أخرى تنطلق في الفضاء، كما أن وصول الجسيمات المشحونة جراء هذه الانفجارات إلى الغلاف الجوي العلوي لكوكب الأرض هو الذي يتسبب في حدوث "ظاهرة الشفق القطبي"، وهي ظاهرة ليست نادرة، لافتا إلى أن النشاط الشمسي قد بلغ ذروته في عام 2013.

المصدر: RT