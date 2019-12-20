الصين تطلق 20 صاروخا إلى الفضاء العام القادم

أكد نائب رئيس مركز Xichang الفضائي الصيني، وانغ زيمين، أن بلاده عازمة على إطلاق 20 صاروخا من المركز إلى الفضاء عام 2020.

وفي مقابلة صحفية قال المسؤول: "مركز Xichang واحد من أكبر المراكز الفضائية في الصين، هذا المركز كان يطلق صاروخين أو 3 صواريخ كل سنة إلى الفضاء سابقا، واستطعنا أن نرفع هذا العدد إلى 20، والعام المقبل نخطط لإطلاق 20 صاروخا منه أيضا، منها صواريخ ستحمل أقمارا صناعية تابعة لمنظومة Beidou الملاحية".

وأضاف "منذ العام 1970 شهد المركز المذكور 142 عملية إطلاق صواريخ إلى الفضاء، ساهمت بإيصال 160 قمرا ومركبة إلى مدارات الأرض، ومنه أطلق أيضا أول قمر تابع لمنظومة Beidou الملاحية عام 2000".

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وأشار زيمين إلى أن الصين عملت على تطوير قدراتها الفضائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويشمل برنامجها الفضائي الوطني تطوير المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات الملاحة والاتصالات اللاسلكية، كما يواصل خبراء الفضاء في البلاد حاليا العمل على مشروع يهدف لدراسة سطح القمر سيبدأ تنفيذه في الفترة ما بين 2020 و2025.

المصدر: تاس