Frigat الروسية توصل حمولتها إلى المدارات الفضائية بنجاح

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أن وحدة التعجيل Frigat-MT التي أطلقت مع صاروخ "سويوز" مؤخرا تمكنت من إيصال حمولتها للمدارات المطلوبة.

وقال بيان صادر عن الوكالة: "تمكنت وحدة Frigat الروسية من إيصال 4 أقمار صناعية وتلسكوب CHEOPS المخصص لدراسة الكواكب البعيدة إلى المدارات الفضائية المحددة، والعملية جرت باستخدام صارخ سويوز روسي".

وأشار البيان إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية في تمام الساعة 11:54 بتوقيت موسكو، وبعد الانطلاق بـ 10 دقائق انفصلت عنه وحدة التعجيل Frigat، وبعدها بـ 13 دقيقة انفصل عنها قمر COSMO-SkyMed CSG-1 التابع لوكالة الفضاء الإيطالية، والمخصص للأهداف العلمية والعسكرية.

وبعد ساعتين و 25 دقيقة من الإطلاق انفصل عن الوحدة تلسكوب CHEOPS الذي طورته وكالة الفضاء السويرية، المخصص لدراسة الكواكب الغريبة التي تدور حول النجوم البعيدة.

أما الأقمار الثلاثة الباقية فانفصلت عن Frigat بعد حوالي 4 ساعات من الإطلاق، وتم وضعها في مدار يبعد نحو 500 كلم عن الأرض.

وأحد هذه الأقمار صمم لدراسة التقنيات الحديثة المخصصة للتحكم بالأقمار الصناعية، وآخر صمم لدراسة الظواهر الضوئية، وثالث صمم لاستقبال وإرسال الإشارات من منظومة Argos، وهو أول قمر فرنسي نانوي.

المصدر: تاس