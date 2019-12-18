ناسا تتفاوض مع "روس كوسموس" لشراء مقاعد في "سويوز"

أعلن جويل مونتابانو، نائب رئيس برنامج المحطة الفضائية الدولية في وكالة الفضاء الأمريكية، أن ناسا تجري مفاوضات مع مؤسسة "روس كوسموس" لشراء مقعد أو مقعدين اضافيين في "سويوز".

وقال مونتابانو، "حاليا يجب أن يستخدم رائد الفضاء الأمريكي آخر مقعد اشتريناه على المركبة الروسية "سويوز" في أبريل عام 2020، والآن نجري مناقشات تمهيدية مع "روس كوسموس" بشأن شراء مقعد واحد أو مقعدين إضافيين".

ويذكر أن جيم برايدنستاين، رئيس ناسا، كان قد أعلن في أكتوبر الماضي، أن الوكالة سوف تحتاج إلى مقعد أو اثنين في "سويوز" الروسية لنقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وبعد ذلك، أعلن أحد المشاركين في المفاوضات، أن ناسا ترغب بشراء أحد المقاعد في المركبة الفضائية "سويوز إم إس-17" الروسية، التي ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر 2020.

وقد أعلن سيرغي كريكاليف، المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" عن استعداد الجانب الروسي لمناقشة هذه المسألة مع وكالة الفضاء الأمريكية.

المصدر: نوفوستي