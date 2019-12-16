روسيا تطلق 20 صاروخ "سويوز" إلى الفضاء العام القادم

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لإطلاق 20 صاروخا من نوع "سويوز" إلى الفضاء العام المقبل.

وقال بيان صادر عن المؤسسة :" نخطط لإطلاق 20 صاروخ سويوز عام 2020، بعضها مخصصة لإطلاق أقمار صناعية روسية وأخرى لإطلاق أقمار أجنبية، وبعضها سيحمل مركبات ستتجه نحو محطة الفضاء الدولية".

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وكان المدير العام للمؤسسة، دميتري روغوزين، قد أشار في بيان سابق إلى أن "روس كوسموس" أشرفت العام الجاري على إطلاق 22 صاروخا روسيا إلى الفضاء العام الجاري، وتخطط لعمليات إطلاق أخرى قبل نهاية العام، وأن العام المقبل سيشهد 20 عملية إطلاق لصواريخ "سويوز" الروسية إلى الفضاء.

وفي مقابلة أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال روغوزين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشني العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم في أبريل المقبل، كما نخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا". وأشار إلى أن إطلاق صواريخ "سويوز" الأخرى سيتم من قاعدة" بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي