موسك ينقل القنب إلى المحطة الفضائية الدولية في 2020

أعلنت شركة Front Range Biosciences الأمريكية أنها تخطط لإرسال القنب الهندي والقهوة إلى المحطة الفضائية الدولية بمساعدة إيلون موسك.

وتقول الشركة إنها سترسل القنب إلى رواد المحطة الفضائية عبر كبسولة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون موسك، والتي من المقرر أن تقوم برحلتها القادمة في مارس 2020.

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وعلى الرغم من أن موسك هو المسؤول عن خطط الرحلة القادمة لمركبة "سبيس إكس" إلا أنه ليس العقل المدبر وراء خطط إرسال القنب الهندي.

وأعلنت شركة Front Range Biosciences مؤخرا، عن نيتها إرسال مزارع أنسجة القنّب (hemp )، وهو السلالة القانونية من جنس القنب الهندي ذات المستويات المنخفضة من مركب رباعي هيدرو كانابينو المعروف اختصارا بـ THC، إلى الفضاء.

وبمجرد الوصول إلى هناك، ستوضع مزارع الأنسجة في حاضنة بمحطة الفضاء الدولية، لمدة 30 يوما.

وخلال فترة الثلاثين يوما، ستتم مراقبة القنّب عن بعد، من قبل جامعة كولورادو في بولدر، بواسطة BioServe Space Technologies، ثم تعاد مزارع أنسجة القنب إلى الأرض بعد انقضاء المدة.

وعند العودة إلى الأرض، سيدرس العلماء مدى تأثير الإشعاع الفضائي والجاذبية الصغرى، إن وجد، على التعبير الجيني للنبات.

المصدر: ذي صن