رئيس وكالة الفضاء الهندية يفضح حقيقة معلومات حديثة نشرتها ناسا

صرح رئيس وكالة الفضاء الهندية أن حطام مركبة الهبوط "فيكرام" تم تحديده بالفعل قبل أشهر عدة من إعلان وكالة ناسا عن العثور عليه منذ بضعة أيام.

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ويبدو أن كايلاسافاديفو سيفان، رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية (ISRO )، وهي الهيئة الرئيسية للبحوث الفضائية في الحكومة الهندية، منزعجا للغاية من ادعاءات ناسا بأنها تمكنت من تحديد موقع تحطم مركبة الهبوط القمرية " فيكرام"، قائلا للصحفيين في تصريح له يوم الأربعاء 4 ديسمبر: "لا نريد أن نقول أي شيء في هذا الصدد، فبعد تاريخ الهبوط نفسه، أوضح موقعنا الإلكتروني أن المسبار المداري الخاص بنا حدد موقع فيكرام".

مضيفا: "أعلنا ذلك بالفعل على موقعنا ويمكنكم العودة إلى ذلك التاريخ وسترون ذلك".

وأطلقت مركبة الهبوط القمرية الهندية " فيكرام" كجزء من مهمة Chandrayaan-2 القمرية الطموحة، وكانت على وشك الهبوط على سطح القمر في 7 سبتمبر الماضي، إلا أنه وقع فقدان الاتصال بها أثناء عملية الهبوط ثم تحطمت المركبة الفضائية على سطح القمر.

#VikramLander has been located by the orbiter of #Chandrayaan2, but no communication with it yet.

All possible efforts are being made to establish communication with lander.#ISRO — ISRO (@isro) September 10, 2019

وأرسل المسبار الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مستكشف القمر المداري (LRO)، صورا لموقع التحطم وحقل الحطام المرتبط به، التي نشرتها الوكالة يوم الاثنين 2 ديسمبر.

المصدر: RT