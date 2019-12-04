تأجيل أول إطلاق لمركبة ستارلاين الفضائية الأمريكية

أعلنت شركة United Launch Alliance عن تأجيل أول إطلاق لمركبة ستارلاين الفضائية إلى المحطة الدولية من دون طاقم بسبب مشكلات في صاروخ النقل أطلس-5.

ويفيد موقع شركة United Launch Alliance بأنه تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ أطلس -5 وعلى متنه المركبة الفضائية ستارلاين العائدة لشركة بوينغ، الذي كان مقررا يوم 17 ديسمبر الجاري إلى يوم 19 منه.

ويشير الموقع، إلى أنه خلال عمليات التحضير لإطلاق الصاروخ اكتشف الخبراء وجود مشكلة في مجرى الهواء المخصص للتنظيف. وأن "الوقت الإضافي ضروري ليتمكن الخبراء من تصليح الخلل وانجاز عمليات التحضير قبل إطلاق الصاروخ".

ووفقا لشركة بوينغ تقرر إطلاق الصاروخ وعلى متنه مركبة ستارلاين الفضائية في الساعة 14.59 بتوقيت موسكو يوم 19 ديسمبر الجاري.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة بوينغ صممت مركبة ستارلاين وشركة سبيس إكس صممت مركبة Crew Dragon، التي أطلقت غير مأهولة إلى الفضاء في اختبار تجريبي والتحمت بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح. ومن المنتظر أن تقوم المركبتان في أول رحلة مأهولة على المحطة الفضائية الدولية في النصف الأول من عام 2020 المقبل، وبعدها تعتمدها ناسا لنقل روادها إلى الفضاء.

المصدر: نوفوستي