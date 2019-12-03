الإعلان عن موعد تسليم أول محرك لصواريخ "سويوز" الجديدة

أعلنت شركة "إينرغوماش" الروسية عن موعد تسليم أول محرك مخصص للجيل الجديد من صواريخ "سويوز" الفضائية الروسية.

وقال المدير العام للشركة، إيغور أربوزوف: "من المفترض أن يتم تسليم أول محرك من نوع RD-171MV مخصص لصواريخ سويوز-5 الفضائية الجديدة عام 2022، وتلك المحركات ستخضع لـ 6 اختبارات أو أكثر لإثبات جدارتها.. وإجمالا من المنتظر تصنيع 6 محركات من هذا الطراز حتى ذلك الوقت".

وكانت شركة "إنيرغوماش" قد صرحت في الأول من سبتمبر الفائت بأنها بدأت بتصنيع محركات RD-171MV، وأوضحت أنها ستكون أقوى محركات عاملة بالوقود السائل مخصصة لصواريخ الفضاء، ومن المفترض أن تعمل مع صواريخ "سويوز-5" وصواريخ Yenisei فائقة الثقل.

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وبعدها بفترة صرح رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن صواريخ "سويوز-5" و"سويوز-6" التي ستنتجها روسيا في السنوات القليلة القادمة ستعتمد على تقنيات ومحركات إطلاق واحدة، كونها المراحل الأولى لهذه الصواريخ لها نفس القطر.

ومن المفترض أن تتكون صواريخ "سويوز-5" الفضائية الجديدة من مرحلتين أساسيتين، ويكون لها القدرة على نقل حمولات تصل إلى 17 طنا إلى الفضاء.

المصدر: تاس