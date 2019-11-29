ناسا تحجز مقعدين في مركبات "سويوز" الروسية

أعلن موقع المشتريات الأمريكي beta.sam.gov، أن ناسا قررت شراء مقعدين في مركبات "سويوز" الفضائية الروسية لضمان وجود روادها في المحطة الفضائية الدولية لغاية شهر سبتمبر 2021.

ويذكر أن العقد المبرم حاليا بين مؤسسة "روس كوسموس " الروسية ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يفيد بأن رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي سيطير إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-16" في 9 أبريل 2020 ويبقى هناك لغاية يوم 22 أكتوبر.

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" قد حددت في شهر نوفمبر الجاري أسماء رواد الفضاء الروس الذين سيطيرون إلى المحطة الفضائية الدولية على مركبتي "سويوز إم إس -17 " التي ستنطلق يوم 14 أكتوبر 2020، و "سويوز إم إس -18" التي من المقرر إطلاقها في أبريل 2021. وقد أعلن دميتري روغوزين مدير عام المؤسسة في شهر أكتوبر، أنه استلم رسالة من جيمس برايدنستاين مدير ناسا، تضمنت نية الجانب الأمريكي شراء مقعد واحد في كل مركبة.

إقرأ المزيد

وجاء في موقع المشتريات الأمريكية، أن ناسا أبرمت عقدا جديدا مع "روس كوسموس" بشأن شراء مقعد في كل من المركبتين "سويوز إم إس -17 " و"سويوز إم إس -18" لضمان بقاء رواد الفضاء الأمريكيين على متن المحطة الفضائية الدولية لغاية سبتمبر 2021، في حالة تأخر إطلاق مركبة فضاء أمريكية مأهولة. ويشير الموقع إلى أنه من دون شراء هذين المقعدين ستخلو المحطة الفضائية الدولية من الرواد الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي