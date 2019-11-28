روسيا تستجيب لأمريكا وتؤجل التحام مركبتها بالمحطة الفضائية

استجابت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لطلب وكالة ناسا وقررت تأجيل التحام مركبة Progress بالمحطة الفضائية ليوم واحد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "كون مركبة Dragon الأمريكية التابعة لمهمة SpX-19 من المفترض أن تطلق في الـ 4 من ديسمبر المقبل وتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في الـ 7 من الشهر ذاته، وربما يتأخر التحامها بالمحطة لمدة يوم، قررنا نحن أيضا تأجيل التحام مركبة Progress MS-13 لمدة يوم، ليكون في 9 ديسمبر، أي أن المركبة ستدور في الفضاء 3 أيام وتلتحم بعدها بالمحطة".

وأشار مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية إلى أن مركبة Progress MS-13 كان من المخطط أن تدور في الفضاء لمدة يومين بعد إطلاقها وتلتحم بعدها بالمحطة، لكنها قد تضطر للدوران 3 أيام كون ناسا تحتاج ليوم احتياطي في حال فشل مركبتها بالالتحام بالمحطة في الوقت المحدد.

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وكان من المفترض أن تطلق روسيا Progress MS-13 باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a في الأول من ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية في تمام الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، لتصل المركبة إلى المحطة الفضائية وتلتحم بها في الـ 3 من الشهر نفسه، لكن عملية الإطلاق أجّلت حتى السادس من ديسمبر، لتتم في الساعة 12:34 بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية حتى منتصف العام القادم.

المصدر: تاس