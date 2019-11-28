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روسيا تستجيب لأمريكا وتؤجل التحام مركبتها بالمحطة الفضائية

الفضاء

روسيا تستجيب لأمريكا وتؤجل التحام مركبتها بالمحطة الفضائية
NASA
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استجابت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لطلب وكالة ناسا وقررت تأجيل التحام مركبة Progress بالمحطة الفضائية ليوم واحد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "كون مركبة Dragon الأمريكية التابعة لمهمة SpX-19 من المفترض أن تطلق في الـ 4 من ديسمبر المقبل وتلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في الـ 7 من الشهر ذاته، وربما يتأخر التحامها بالمحطة لمدة يوم، قررنا نحن أيضا تأجيل التحام مركبة Progress MS-13 لمدة يوم، ليكون في 9 ديسمبر، أي أن المركبة ستدور في الفضاء 3 أيام وتلتحم بعدها بالمحطة".

وأشار مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية إلى أن مركبة Progress MS-13 كان من المخطط أن تدور في الفضاء لمدة يومين بعد إطلاقها وتلتحم بعدها بالمحطة، لكنها قد تضطر للدوران 3 أيام كون ناسا تحتاج ليوم احتياطي في حال فشل مركبتها بالالتحام بالمحطة في الوقت المحدد.

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وكان من المفترض أن تطلق روسيا Progress MS-13 باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a في الأول من ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية في تمام الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، لتصل المركبة إلى المحطة الفضائية وتلتحم بها في الـ 3 من الشهر نفسه، لكن عملية الإطلاق أجّلت حتى السادس من ديسمبر، لتتم في الساعة 12:34 بتوقيت موسكو.

ومن المفترض أن تبقى هذه المركبة ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية حتى منتصف العام القادم.

المصدر: تاس

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