الإعلان عن موعد إطلاق "سويوز" من قاعدة "كورو" الفضائية

أعلنت شركة Arianespace عن موعد إطلاق صاروخ فضائي روسي آخر من نوع "سويوز" من قاعدة "كورو" في غويانا الفرنسية.

وفي مقابلة مع الصحافة قال مدير الشركة، ستيفان إسرائيل: "من المقرر أن تنطلق الرحلة التجارية القادمة لصاروخ سويوز من قاعدة كورو في الـ 17 من ديسمبر المقبل".

وأشار المسؤول إلى "أن الرحلة المذكورة ستكون مهمة كون الصاروخ سيحمل إلى الفضاء قمرا جديدا من أقمار مجموعة COSMO-SkyMed من الجيل الثاني، التي طورتها شركة Thales Alenia Space لصالح إيطاليا ليعمل كقمر اتصالات، كما سيحمل التلسكوب الأوروبي CHEOPS".

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ومن المفترض أن يحمل الصاروخ إلى الفضاء في الرحلة المذكورة أيضا 3 أقمار صناعية صغيرة، من بينها القمر الفرنسي EyeSat.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Arianespace كانت قد أبرمت العديد من العقود مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية لاستخدام صواريخ "سويوز" في الرحلات الفضائية التجارية، واعتمدت على هذه الصواريخ في إطلاق الكثير من الأقمار، ومنها أقمار وOneWeb المخصصة لمنظومة الإنترنت الفضائي.

المصدر: تاس