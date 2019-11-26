قمر أرصاد روسي جديد يصل قاعدة "بايكونور" الفضائية

ذكرت مؤسسة "روس كوسموس" أن القمر الثالث من أقمار Electro-L الروسية المخصصة للأرصاد واستشعار الأرض عن بعد وصل قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى أن قمر Electro-L الجديد نقل من مطار "شيريميتوفو" في موسكو إلى قاعدة "بايكونور" على متن طائرة An-124-100 العملاقة.

من المفترض أن ينطلق القمر على متن صاروخ Proton-M من القاعدة المذكورة في الـ 24 من ديسمبر العام الجاري، ليصل إلى مدار يبعد عن الأرض مسافة 35 ألفا و786 كلم.

إقرأ المزيد

وكانت روسيا قد أطلقت أول أقمار مجموعة Electro-L من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وعام 2015 أطلق القمر الثاني، وقبل نهاية 2022 من المفترض أن يصل عدد هذه الأقمار إلى 5.

وتنحصر مهمات الأقمار المذكورة بتزويد وزارة الدفاع الروسية والعديد من هيئات الأرصاد الجوية وشركات الطيران في روسيا بالمعلومات اللازمة عن أحوال الطقس، إضافة إلى رصد الأرض ومراقبة الحرائق وأماكن الكوارث الطبيعية.

المصدر: نوفوستي