Arianespace تؤجل إطلاق صاروخ Ariane 5 لأجل غير مسمى

أعلنت موقع شركة Arianespace أن موعد إطلاق صاروخ Ariane 5 الذي سيحمل قمرين صناعيين بريطاني ومصري قد تأجل من جديد.

وأشار الموقع إلى أن إطلاق الصاروخ المذكور كان من المفترض أن يجري ليل الجمعة إلى السبت 22 نوفمبر الجاري، لكن العملية توقفت قبل 20 دقيقة فقط من موعد الإطلاق، بعد اكتشاف أعطال في منظومة التغذية الكهربائية للمنشآت الأرضية في قاعدة الإطلاق، ليعلن الرئيس التنفيذي لشركة Arianespace أن العملية ستؤجل ليوم الأحد 24 نوفمبر.

وفي الـ 24 من الشهر ذاته عاد موقع الشركة وأعلن عن تأجيل جديد لإطلاق الصاروخ لأجل غير محدد وأكد "أن الخبراء مستمرون في التحقيق بالأسباب التي وراء التأجيل".

وكان من المفترض أن ينقل الصاروخ المذكور إلى الفضاء قمرين صناعيين بوزن 10 أطنان، الأول هو قمر "طيبة-1" المصري الذي طورته شركتا Airbus Defence and Space وThales Alenia Space لصالح مصر، ليعمل لمدة 15 عاما كقمر اتصالات في الفضاء.

أما القمر الثاني Inmarsat GX5 البريطاني والذي يزن نحو 4 أطنان فمن المقرر أن يعمل لصالح شركة Inmarsat للاتصالات لمدة 16 سنة.

المصدر: نوفوستي