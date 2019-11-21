الصين تشيّد مجمعا جديدا لبناء صواريخ الفضاء

ذكرت صحيفة China Daily أن الصين تعمل على تشييد مجمع جديد لبناء صواريخ الفضاء التي ستستخدم في الرحلات التجارية مستقبلا.

وتبعا للصحيفة فإن الشركة الصينية لعلوم الفضاء والصناعة CASIC تستكمل حاليا بناء مجمع صناعي كبير بالقرب من مدينة ووهان وسط الصين، مخصص لإنتاج الصواريخ الفضائية التي تصنف من بين الصواريخ ذات التكلفة الإنتاجية القليلة.

ومن المفترض أن ينضم هذا المجمع إلى منظومة الصناعات الفضائية والجوية في الصين العام القادم، ويساهم أيضا بإنتاج الوقود الصلب المخصص لصواريخ الفضاء.

وحول هذا الموضوع قال رئيس شركة Expace Technology الصينية، تشانغ دي: من المفترض أن يبدأ المجمع مراحله الأولية في الإنتاج خلال بضعة أشهر، وبداية من المفترض أن ينتج 20 صاروخا، وفي المستقبل قد تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 صاروخا في العام".

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وأوضح أن نصف الطاقة الإنتاجية للمجمع الجديد من المفترض أن تخصص لإنتاج صواريخ Kuizhou 1A وKuizhou-11 للاستخدام المحلي وللعملاء الأجانب.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل على بناء المجمع الصناعي المذكور بدأ منذ عام 2009، ويتم تشييده على أراضي قاعدة ووهان الوطنية لصناعة الفضاء، على مساحة 68.8 كلم مربع، بتكلفة 4.3 مليار دولار.

المصدر: فيستي