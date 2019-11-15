الهند ترسل مركبة جديدة إلى القمر العام القادم

ذكرت صحيفة "تايمز" الهندية أن منظمة بحوث الفضاء في البلاد تنوي إرسال مركبة جديدة نحو القمر العام المقبل.

وتبعا للصحيفة فإن لجنة مختصة تابعة للمنظمة المذكورة كانت قد اجتمعت عدة مرات هذا العام وبحثت الشؤون المتعلقة بالبعثة الجديدة نحو القمر، من المرجح أن تقرر اللجنة مصير مركبة "تشاندريان-3" الجديدة قبل نهاية نوفمبر الجاري.

وقال أحد الخبراء الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة المذكورة "من المهم إجراء تحليل مفصل للابتكارات التي ستساعد في نجاح المهمة الفضائية الجيدة، وضمان وصول تشاندريان-3 إلى القمر وهبوطها بشكل آمن على سطحه".

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ويأتي قرار الهند بإرسال المركبة الجديدة إلى القمر كتعويض عن مهمة "تشاندريان-2" التي فشلت في تحقيقها هذا العام، بعد أن تعرضت وحدة الهبوط "فيكرام" التابعة للبعثة لمشاكل أثناء محاولة الاقتراب من القمر ما أدى لتغيير مسار عربة "براغيان" التي كان من المقرر أن تصل إلى القمر.

أما عربة "براغيان" القمرية التي تزن 27 كلغ، فكان من المفترض أن تعمل على القمر يوما قمريا واحدا (14 يوما أرضيا) تقوم خلالها بدراسة التركيب المعدني لسطح القمر، وتسجل النشاط الزلزالي هناك.

المصدر: نوفوستي