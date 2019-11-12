مؤسسة "روس كوسموس" تطلق تطبيق صور الأرض من الفضاء

أعلن فاليري زايتشكو، نائب مدير قسم إدارة نظم الملاحة الفضائية، أن "روس كوسموس" طورت تطبيقا للهواتف المحمولة يسمح بالدخول إلى بنك بيانات وصور الأرض من الفضاء.

وقال في مؤتمر بموسكو، "ابتكرنا ضمن إطار برامج البحوث العلمية تطبيقا للهواتف المحمولة، يخضع حاليا للاختبارات، وآمل أن تبدأ هذه الخدمة العمل في الربع الأول من عام 2020".

وقال موضحا، هذا التطبيق سيسمح بالدخول إلى موقع "الجغرافيا" геопортал، التابع لمؤسسة "روس كوسموس" وبنك البيانات الخاصة بسبر الأرض من الفضاء. وأشار زايتشكو إلى أنه بعد إضافة أدوات خاصة للمعالجة سيصبح بالإمكان الحصول على المعلومات الدقيقة المطلوبة.

إقرأ المزيد

وقال، "ضمن مشروع Digital Earth سنخلق تغطية ديناميكية مستمرة متعددة الطبقات للمستويات العالمية والاتحادية والإقليمية والتفصيلية، حيث ستكون الصورة في الوقت الفعلي من أي مركبة فضائية متاحة لأي مستخدم عبر الإنترنت".

المصدر: نوفوستي