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الولايات المتحدة تعترف بتفوق روسيا في سباق الفضاء

الفضاء

الولايات المتحدة تعترف بتفوق روسيا في سباق الفضاء
Sputnik Ramil Sitdikov
المحرك الصاروخي RD-180
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إن إدخال تعديلات على القانون الذي بموجبه يتوقف سلاح الجو الأمريكي عن استخدام محركات الصواريخ RD-180 الروسية في 31 ديسمبر 2022، يعني استمرار اعتماده على روسيا حتى ذاك التاريخ.

تفيد "ذي ناشيونال إنتريست" The National Interest بأن القوات الجوية الأمريكية ستبقى فترة أطول معتمدة على المحركات الصاروخية الروسية. لذلك فهي تبحث حاليا عن بديل لها، بموجب المرحلة الثانية من برنامج الأمن الوطني للإطلاقات الفضائية NSSL (National Security Space Launch). ومن المنتظر أن يتم اختيار مصدرين لشراء المحركات الصاروخية بحلول عام 2020 من بينها United Launch Alliance، وشركة SpaceX و Blue Origin و Northrop Grumman.

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ومع ذلك تسمح التعديلات الأخيرة للشاري باختيار مصدر آخر لشراء المحركات الصاروخية إذا لم يكن بديل الصواريخ الروسية RD-180 جاهزا بنهاية عام 2022، بمعنى أنه في تلك الحالة سيكون من حق القوات الجوية الأمريكية الاستمرار في شراء المحركات الروسية.

المصدر: لينتا. رو

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