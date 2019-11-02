روسيا تعزز قدراتها الفضائية بقمر أرصاد جديد

أكدت مصادر في مركز "خرونيتشيف" الروسي لشؤون الفضاء أن مؤسسة "روس كوسموس" تستعد لإطلاق قمر أرصاد روسي جديد.

وقال بيان صادر عن المركز "في ليلة الأول من نوفمبر 2019 انطلق القطار الذي يحمل أجزاء صاروخ بروتون-إم الفضائي مع وحدة التعجيل الخاصة به نحو قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وقبلها بفترة أرسلت إلى تلك القاعدة المعدات اللازمة لاختبار أنظمة التزود بالوقود الخاصة بهذا الصاروخ".

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وأشار البيان إلى أن الصاروخ المذكور مع وحدة التعجيل "بريز-إم" التي سيزود بها من المفترض أن يستخدما لإطلاق قمر جديد من أقمار Electro-L الروسية التي تستخدم للأرصاد والاستشعار عن بعد، وأن عملية إطلاق الصاروخ مع القمر الجديد من المفترض أن تجري في الـ 24 من ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور".

وكانت روسيا قد أطلقت أول أقمار مجموعة Electro-L من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وعام 2015 أطلق القمر الثاني، وقبل نهاية 2022 من المفترض أن يصل عدد هذه الأقمار إلى 5.

وتنحصر مهمات الأقمار المذكورة بتزويد وزارة الدفاع الروسية والعديد من هيئات الأرصاد الجوية وشركات الطيران في روسيا بالمعلومات اللازمة عن أحوال الطقس، إضافة إلى رصد الأرض ومراقبة الحرائق وأماكن الكوارث الطبيعية.

المصدر: تاس