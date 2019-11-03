علماء الفلك لا يستبعدون وجود حياة خارج كوكبنا

أعلنت فاينا روبليوفا، المديرة العلمية لقبة موسكو السماوية ، في مؤتمر صحفي عقدته في مؤسسة روسيا سيغودنيا، أن فكرة وجود حياة ذكية في مكان ما خارج الكرة الأرضية تبعث على الأمل.

وقال روبليوفا، "نحن لا نعلم حتى الآن، ولكننا نثق بأن هذا يبعث الأمل دائما، بوجود إخوة لنا في مكان ما في هذا الكون. ولكن ليس بإمكاننا إلى الآن تأكيد هذا، بيد أن مناقشة هذا الأمر وطرح مثل هذه الأفكار وارد".

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ومن جانبه أشار البروفيسور أناتولي زاسوف من معهد شتيرنبرغ للعلوم الفلكية، إلى أنه لا يعتقد بأن الحياة الذكية على الأرض هي استثنائية في الكون الواسع. ووفقا له فنجوم مثل الشمس والكواكب الشبيهة بالأرض كثيرة. إضافة إلى أن العلماء اكتشفوا في الفضاء جزيئات عضوية- كربوهيدرات عطرية، يعتبرها العلماء سابقة للخلايا الحية. وأضاف البروفيسور، أن صعوبة اكتشاف حياة ذكية في الكون يعود إلى أن "عمر الحضارة يستغرق فترة زمنية محددة ".

المصدر: نوفوستي