تزامنا مع الهالووين.. ناسا ترصد "يقطينة كونية مرعبة" في أعماق الفضاء

التقط تلسكوب Spitzer الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة غريبة تظهر سحابة منحوتة من غبار الغاز في أعماق الفضاء مشكلة وجها مرعبا أو ما يشبه "اليقطينة المضيئة" الكونية.

وأوضحت ناسا بالقول: "من المحتمل أن يكون النجم الضخم، المعروف بـ O-type ويعد أثقل من الشمس بنحو 15 إلى 20 مرة، مسؤولا عن نحت هذه القرعة (اليقطينة) الكونية. وتشير دراسة حديثة للمنطقة الكونية هذه، إلى أن التدفق القوي للإشعاع وجزيئات النجم، قد يجرف الغبار والغازات المحيطة بالخارج، ما يخلق شقوقا عميقة في السحابة، التي تعرف باسم السديم. ورصد Spitzer، الذي يكشف ضوء الأشعة تحت الحمراء، النجم يتوهج مثل الشمعة في مركز اليقطين المجوف".

Spitzer Space Telescope captures cosmic Halloween pumpkin created by star heavier than Sun#science#spacehttps://t.co/9WEesZ5MLr — IBTimes SG (@IBTimesSG) October 31, 2019

🎃🌟🔭 To mark Halloween, NASA has released an image of a cloud of gas and dust which looks like a celestial pumpkin. The image was created with data captured by the Spitzer Space Telescope. | https://t.co/YrGgCcB3Ndpic.twitter.com/JWjuz3wJT0 — RTÉ News (@rtenews) October 31, 2019

ويبدو السديم الموجود في الصورة متعدد الألوان، لأنه يبعث ضوء الأشعة تحت الحمراء. ويمثل اللونان الأخضر والأحمر للصور الأصلية، ضوءا يشع من الغبار الموجود في درجات حرارة مختلفة.

Too Cool! NASA’s Spitzer Space Telescope spots a ghoulish gourd https://t.co/SiOhtXvUm0 — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) October 31, 2019

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وقالت ناسا: إن"مزيج اللونين الأخضر والأحمر في الصورة، ينتج درجات صفراء. ويمثل اللون الأزرق طول موجة ينبعث في الغالب من النجوم وبعض المناطق الساخنة جدا للسديم. في حين تشير المناطق البيضاء إلى مناطق سطوع الأجسام بثلاثة ألوان. ونسخة عالية التباين من الصورة نفسها، تجعل الطول الموجي الأحمر أكثر وضوحا. وتخلق الأطوال الموجية الحمراء والخضراء لونا برتقاليا، وتبرز الصورة الخطوط الملتفة في الغبار، وكذلك المناطق الأكثر كثافة في السديم، التي تبدو أكثر سطوعا".

وحللت الدراسة التي أنتجت الصور هذه، المنطقة الخارجية لدرب التبانة، واستخدمت الأشعة تحت الحمراء لحساب عدد النجوم الشابة في مراحل مختلفة من التطور المبكر.

المصدر: ذي صن