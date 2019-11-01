روسيا تنتج مركبتين مأهولتين إضافيتين لنقل الأمريكيين إلى المحطة الفضائية

أمر مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، بتخصيص أموال لإنتاج مركبتين فضائيتين إضافيتين تنقل الرواد الأمريكيين إلى المحطة الدولية.

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جاء ذلك على لسانه الخميس 31 أكتوبر في حديث أدلى به للصحفيين حيث قال إن المركبات الفضائية الأمريكية المأهولة غير جاهزة في الوقت الحاضر. لذلك فإن ناسا طلبت من روسيا توفير مركبتين مأهولتين إضافيتين.

وقال" قررت أمس بأن توظف مؤسسة "روس كوسموس" أموالا إضافية لإنتاج مركبتين مأهولتين إضافة إلى 4 مركبات تنتج حاليا للعام المقبل".

وأوضح قائلا" إن القدرات الإنتاجية لشركة "إينيرغيا" المصنعة للصواريخ والمركبات الفضائية تسمح لها بإنتاج 4 مركبات كل عام. وعلى الرغم من ذلك اتخذنا قرارا بتوسيع القدرة الإنتاجية لتنتج الشركة 5 أو 6 مركبات وقدمنا لها طلبا بإنتاج مركبتين إضافة إلى تلك المركبات التي طلبناها بموجب برنامجنا الفضائي".

هذا وصرح، روغوزين، للصحفيين بأن روسيا ستطلق 19 قمرا صناعيا حتى نهاية عام 2019.

المصدر: تاس