الروس يقترحون منظومة لإطلاق "سويوز" وعلى متنه قمران صناعيان

اقترح مهندسون من مؤسسة لافوتشكين الإنتاجية العلمية الروسية منظومة جديدة لإطلاق صواريخ النقل "سويوز-2" وسويوز-5" مع وحدة تعجيل "فريغات" وعلى متنها قمران صناعيان ضخمان.

وجاء في المقال الذي نشرته مجلة "نوفاتر" الروسية، حول هذا المقترح، "يمكن توسيع إمكانيات الإطلاق، من خلال إطلاق قمرين وأكثر إلى مدار واحد أو عدة مدارات، مقارنة بإطلاق قمر واحد، والجدوى الاقتصادية تنتج من تخفيض تكلفة إطلاق صاروخ على متنه قمر صناعي واحد".

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ويقترح المهندسون، من أجل إطلاق قمرين صناعيين ضخمين، منظومة مصنوعة من قضبان ألياف الكربون، تتسع لقمرين صناعيين أحدهما فوق الآخر. ويمكن تغيير شكل وحجم المنظومة وفق حجم وكتلة الأقمار الصناعية التي ستطلق، ونوع الصاروخ الناقل.

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ النقل "سويوز" تحمل عند إطلاقها قمرا صناعيا واحدا، وفي بعض الأحيان حمولة إضافية بسيطة.

المصدر: نوفوستي