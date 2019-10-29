روسيا تبني مصنعا ضخما لمحركات صواريخ الفضاء

أعلنت شركة Proton-PM عن بناء معمل ضخم في ضواحي مدينة بيرم الروسية مخصص لإنتاج محركات RD-191.

وقال مؤسس "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين "إن المعمل الجديد قادر على إنتاج 50 محركا مخصصا لصواريخ الفضاء سنويا، وهذا رقم كبير إذا ما قارناه بالمعامل الأمريكية أو الأوروبية على سبيل المثال.. هذا المعمل سيكون الأول من نوعه من حيث الإنتاج والقدرة على تصنيع التقنيات المعقدة المخصصة لمحركات صواريخ الفضاء، وسيتم توسيعه حتى عام 2023".

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وأشار المسؤول إلى أن الحكومة الروسية خصصت عام 2014 من الميزانية الفدرالية للبلاد أكثر من 30 مليون دولار لبناء إحدى الكتل الرئيسية لهذا المعمل، والتي تضم قسما لطلاء المحركات بطبقات خاصة مقاومة لدرجات الحرارة العالية، وقسما لتطوير التقنيات النفاثة ، ومجمعا ومخابر لدراسة المواد والمعادن التي تدخل في تصنيع المحركات.

من جانبه قال مدير شركة Proton-PM، دميتري شينياتسكي، إن المعمل سينشط بكامل طاقته الإنتاجية عام 2023، وسيكون قادرا على إنتاج محركات RD-191 المخصصة لصواريخ "أنغارا" الفضائية الثقيلة، وعام 2025 ستنضم إليه منشآت صناعية وتقنية جيدة أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن محركات RD-191 هي أحادية الحجرة مخصصة لصواريخ الفضاء، وتعمل بتقنية خاصة تعتمد على الكيروسين والأوكسجين السائل.

المصدر: نوفوستي