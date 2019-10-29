روسيا تساعد الهند في تطوير "المركبة السماوية"

وقعت شركة "غلافكوسموس" الروسية مع منظمة أبحاث الفضاء الهندية عقودا لتزويد مركبة "غاغانيان" أو (المركبة السماوية) التي تعتزم الهند إطلاقها إلى الفضاء بمعدات وتقنيات روسية الصنع.

وفي تصريح للصحافة قال المدير العام لشركة "علافكوسموس"، دميتري لوسكوتوف: "لقد وقعنا مع الجانب الهندي عقودا واتفاقيات لتزويد مركبة غاغايان المأهولة بمعدات للطيران، وأنظمة لدعم حياة رواد الفضاء، وبعض المعدات الخاصة بالأنظمة الحرارية الخاصة بهذه المركبة".

وأضاف "نأمل بأن تساهم هذه الاتفاقيات في دعم البرنامج الهندي لاستكشاف الفضاء وتساعد في تعزيز العلاقات الطيبة بين روسيا والهند، وهذه الاتفاقيات ستنفذ بالتعاون مع مؤسسة إينيرغيا الروسية المتخصصة بالصناعات الفضائية".

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وكان المدير العام لمؤسسة Zvezda الروسية للأبحاث، سيرغي بوزنياكوف، قد ذكر مؤخرا أن الهند ستستعين بروسيا والمعدات الروسية لإنجاز برنامجها المخصص لاستكشاف الفضاء، وستعمل على إطلاق مركبتين لهذا الغرض، إحداهما مأهولة.

أما رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فقد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستطلق إلى المدار الأرضي المنخفض مركبة "غاغانيان" أو (المركبة السماوية) المأهولة، التي ستحمل 3 رواد فضاء، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لاستقلال البلاد.

المصدر: نوفوستي