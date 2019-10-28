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تدريب الأقمار الصناعية على تجنب الاصطدام بنفايات فضائية

الفضاء

تدريب الأقمار الصناعية على تجنب الاصطدام بنفايات فضائية
Sputnik Aleksey Nikolsky
صورة أرشيفية
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تخشى الوكالة الفضائية الأوروبية أن يعجز قريبا مشغلو الأقمار الصناعية عن السيطرة على العدد المتزايد من الأجسام الفضائية التي تدور حول الأرض.

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 لذلك اتخذت قرارا بتصميم نظام أوتوماتيكي يجعل الأقمار الصناعية تتجنب بنفسها الاصطدام بنفايات فضائية وأقمار صناعية أخرى صغيرة الأبعاد.

ويفترض أن يقيّم النظام الجديد مدى خطورة تلك الأجسام الفضائية عند اقترابها من الأقمار الصناعية ويقترح على قمر صناعي احتمالات للتصرف. ويمكنه كذلك أن يصدر في بعض الأحوال أوامر بالقيام بمناورة بغية تجنب الاصطدام.

ويعتقد الخبراء في الوكالة الفضائية الأوروبية أن مثل هذه الحسابات يمكن أن تجرى داخل الأقمار الصناعية العاملة في مدار الأرض استنادا إلى المعلومات الواردة من مستشعراتها وراداراتها.

وفي طبيعة الحال فإن تلك المعلومات ستستخدم أولا كمعلومات مساعدة. لكن الخبراء يعولون على أن تطور البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر سيؤدي إلى الحيلولة دون وقوع اصطدامات في مدار الأرض.

المصدر: تاس

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