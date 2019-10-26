"ناسا" تخطط لإرسال "فايبر" للبحث عن المياه على القمر

قالت وكالة "ناسا" الأمريكية، إنها سترسل إنسانا آليا بحجم عربة الغولف إلى القمر عام 2022، للبحث من سطحه عن مكامن للمياه الجوفية.

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية بأن إرسال الرجل الآلي يندرج في مساعي تقييم المورد الحيوي قبيل العودة المزمعة لرواد الفضاء إلى القمر في 2024 من أجل احتمال استخدامهم لماء القمر الجوفي للشرب وصنع وقود الصواريخ.

وسوف يتحرك الانسان الآلي الذي أطلق عليه اسم "فايبر"، لكيلومترات على سطح القمر الترابي للبحث عن جيوب تحت السطح تضم "مئات الملايين من أطنان المياه المتجمدة التي يمكن أن تساعد في تحويل القمر إلى نقطة انطلاق إلى المريخ".

ومن المتوقع وصول المركبة إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر في ديسمبر 2022 حاملة 4 أجهزة لأخذ عينات من تربة القمر بحثا عن آثار الهيدروجين والأكسجين، وهما المكونان الأساسيان للماء ويمكن فصلهما وتحويلهما إلى وقود من أجل أسطول يجري التخطيط له من المركبات التجارية.

المصدر: رويترز