روسيا تطلق مجانا قمرا صناعيا لصالح جامعة روما

أعلنت ميلا سافيليفا، المدير التجاري في الشركة الروسية لخدمات إطلاق الصواريخ، أن الشركة ستطلق مجانا قمرا صناعيا "SIMBA" لحساب جامعة روما (لا سابينزا) لمراقبة الحيوانات البرية.

وقالت سافيليفا في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، إن فريق جامعة روما (لا سابينزا) احتل المرتبة الأولى في منافسات إطلاق kubsat مجانا. فقد صنعوا مع زملائهم من إسرائيل ونيروبي قمرا صناعيا لمراقبة حركة وسلوك الحيوانات في بيئة طبيعية –متنزه كينيا الوطني.

وأشارت المتحدثة، إلى أن المرتبة الثانية كانت من نصيب طلاب من سلوفاكيا وهنغاريا واليابان، وجاء فريق جامعة ستراسبورغ الشمالية الشرقية وجامعة الفضاء الدولية في فرنسا بالمرتبة الثالثة، حيث سيتم إطلاق أقمارها إلى الفضاء، وفق "شروط خاصة".

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وسيطلق القمر الصناعي SIMBA كحمل إضافي مع القمر الصناعي الكوري الجنوبي CAS-500-1 في الربع الثاني أو الثالث من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنافسات تنظمها الشركة الروسية لخدمات الإطلاق بالتعاون مع الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.

وقال ألكسندر سيركين، المدير العام للشركة الروسية، "تتيح لنا هذه المنافسات، إقامة علاقات ممتازة مع فرق الشباب، الذين يمكن أن يصبحوا مستقبلا من رجال الأعمال الناجحين، ما يضمن تطور قطاع الفضاء، الذي نحن جميعا بحاجة له. آمل أن تساعد هذه المنافسات على تحفيز الفرق الأخرى لعرض مشاريع وبحوث جريئة".

المصدر: نوفوستي