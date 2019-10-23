صاروخ Angara-A5 سيطابق متطلبات وزارة الدفاع عام 2025

أعلن سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" للتصميم التابع لمؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ النقل الثقيل Angara-A5M، سيحل محل الصاروخ Angara-A5 في نهاية عام 2024.

وقال كوزنيتسوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يخطط لإطلاق صاروخ النقل الثقيل Angara-A5M في نهاية عام 2024". وأضاف، ستزود المرحلة الأولى للصاروخ Angara-A5M مقارنة بالصاروخ Angara-A5، بمحرك RD-191M المحدث، الذي سيسمح بحمل 27.7 طن إلى المدار القريب من الأرض بدلا من 25 طنا، وإلى مدار ثابت بالنسبة لكوكبنا (مدار دائري بارتفاع 35786 كيلومترا) باستخدام وحدة تعجيل تعمل بوقود أوكسجين – الهيدروجين، - 5.1 طن بدلا من 4.2 طن.

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وتجدر الإشارة إلى أن يوري بوريسوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، أدلى في شهر سبتمبر الماضي بتصريح لصحيفة "فيديموستي" الروسية، أعلن فيه أن مواصفات الصاروخ Angara-A5 لا تتطابق مع متطلبات وزارة الدفاع الروسية، وإن نسخته المحدثة Angara-A5M ضرورية لرفع حمولته لتطابق احتياجات وزارة الدفاع.

المصدر: نوفوستي