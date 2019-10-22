صورة مذهلة تجسد انعكاس درب التبانة على "أكبر مرآة في العالم"

كشفت ناسا عن صورة مذهلة لانعكاس مجرة درب التبانة على "أكبر مرآة في العالم"، التقطها المصور جيسون هيورتا، وعُرضت كـ"صورة اليوم الفلكية".

وتأتي "أكبر مرآة في العالم"، وهي Uyuni Salt Flat الواقعة في بوليفيا، كبيرة جدا ومسطحة بحيث تصبح (بعد المطر) شديدة الانعكاس.

NASA reveals stunning photo of Milky Way over 'world’s largest mirror' https://t.co/EMerycAWuPpic.twitter.com/JZXQd6dHnK — Mirror Tech (@MirrorTech) October 22, 2019

إقرأ المزيد

وأوضحت وكالة ناسا: "ما الذي ينعكس في أكبر مرآة في العالم؟، نجوم، مجرات، وكوكب. العديد من هذه النجوم محصورة في القوس الكبير الذي يمتد عبر الصورة، وهو القوس الذي يمثل مركز مجرتنا درب التبانة. ويوجد داخل القوس مجرة أخرى- السحابة الكبيرة Magellanic Cloud المجاورة. وتشمل النجوم المرئية بشكل فردي "أنتاريس" في أقصى اليسار، و"سيريوس" في أقصى اليمين. ويضيء كوكب المشتري بألوان زاهية تحت "أنتاريس"".

والتُقطت الصورة الجميلة في أبريل، وتتكون من 15 إطارا رأسيا التقطت على التوالي لمدة 10 دقائق.

وتجذب Uyuni Salt Flats مئات الآلاف من الزوار كل عام، حيث يستفيد الكثيرون من السطح العاكس لأخذ لقطات إبداعية.

وأكدت ناشيونال جيوغرافيك: "تصور Salar de Uyuni في بوليفيا واحدة من أكثر المشاهد وضوحا ونقاوة في كل أمريكا الجنوبية، إن لم يكن في الأرض كلها. وتمتد على مساحة أكثر من 4050 ميل مربع في ألتيبانو، وهي أكبر سطح ملحي في العالم، خلفته بحيرات ما قبل التاريخ التي تبخرت منذ زمن بعيد".

المصدر: ميرور