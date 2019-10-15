بوتين: روسيا مستعدة لمساعدة الإمارات في إطلاق الأقمار الصناعية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مستعدة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفضاء.

وأبرز الرئيس الروسي بين المجالات المستقبلية الواعدة في التعاون الثنائي مجال الملاحة الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية.

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وهنأ الرئيس الروسي قيادة الإمارات العربية بنجاح الرحلة الفضائية الأولى التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأشاد بوتين بالتعاون المثمر الذي يتطور بين روسيا والإمارات في مجال الفضاء أثناء لقائه القصير برائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي اللذين قدما له هدية وقالا "إن الرحلة الفضائية أصبحت ممكنة بفضل الصداقة بيننا والجهود المشتركة في سبيل تحقيق تلك الفكرة".

وأعلن الرئيس الروسي في لقاء عقده مع ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان قائلا: "نحن مستعدون لأن نتعاون لاحقا في تطوير المجالات الفضائية، بما في ذلك مجال الملاحة الفضائية وإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض".

وقال ولي العهد لإمارة أبو ظبي من جانبه: " أود أن أعبر عن شكري وأشيد بدعمكم للإمارات العربية في القضية التاريخية بالنسبة إلينا وهي إرسال أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء، ما أصبح إنجازا تاريخيا وتحقيقا لحلم مؤسس دولتنا".

المصدر: تاس