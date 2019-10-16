عسكري إيطالي يجتاز دورة إعداد رواد الفضاء في روسيا

أعلن المركز الروسي لإعداد رواد الفضاء، أن الإيطالي والتر فيلادي قد شارك في دورة "البقاء على قيد الحياة في الماء" مع رواد الفضاء الروس في البحر الأسود.

ونشر المركز الروسي لإعداد رواد الفضاء على موقعه الإلكتروني أنه "اجتاز طاقمان مشروطان خلال الفترة 7-11 أكتوبر الجاري، دورة "البقاء على قيد الحياة في الماء" في محطة "إميرتينسكي" البحرية العامة في البحر الأسود، وتألف الطاقمان من رواد الفضاء الروس سيرغي كود-سفيرتشكوف، نيقولاي تشوب، وسيرغي كورساكوف والمدرب أليكسي خومينتشوك الذي أشرف على إعداد العسكري الإيطالي والتر فيلادي.

ويشير البيان، إلى أن هذه الدورة هي لتدريب رواد الفضاء على البقاء على قيد الحياة في حالات الطوارئ عند هبوط مركبتهم في البحر أو المحيط.

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ووفقا للموقع المتخصص astronaut.ru، يخدم فيلادي في القوات الجوية الإيطالية، ومنذ عام 2008 اجتاز عدة دورات لإعداد رواد الفضاء في روسيا بما فيها البقاء على قيد الحياة في مناطق الغابات والمستنقعات وفي البزة الفضائية "أورلان" الخاصة بالخروج إلى الفضاء المكشوف.

ويشير الموقع إلى أن فيلادي شارك في نهاية عام 2018 إلى جانب ثلاثة طيارين إيطاليين في دورة نظمتها شركة Virgin Galactic الأمريكية في فيلاديلفيا عن إعداد رواد الفضاء للتحليق على المركبة الفضائية SpaceShipTwo. وقد أعلنت الشركة في بداية أكتوبر 2019 عن إبرام اتفاق مع القوات الجوية الإيطالية بشأن اختبار المركبة في ظروف انعدام الجاذبية في عام 2020 يقوم به ثلاثة طيارين إيطاليين.

المصدر: نوفوستي