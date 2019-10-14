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ما الغرض من القمر الأمريكي الذي أطلقته روسيا إلى الفضاء؟

الفضاء

ما الغرض من القمر الأمريكي الذي أطلقته روسيا إلى الفضاء؟
youtube/ Northrop Grumman
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كشفت مصادر مطلعة في شؤون الفضاء عن بعض المهمات الموكلة لقمر MEV-1 الصناعي الأمريكي، الذي أطلقته روسيا مؤخرا بصاروخ "بروتون" الثقيل من مطار "بايكونور" الفضائي.

وطبقا للمصادر، فإن القمر المذكور سيكون أول قمر صناعي أمريكي يستخدم في صيانة الأقمار الأخرى، وتزويدها بالوقود والطاقة ليطيل مدة خدمتها في الفضاء.

ويشير موقع Intelsat إلى أن القمر المذكور من المفترض أن يصل بعد 3 أشهر من إطلاقه إلى مدار فضائي يبعد نحو 36 ألف كم عن الأرض، وفي تلك الفترة من المفترض أن يكون قمر Intelsat 901 في هذا المدار أيضا، وبالاستعانة بأجهزة توجيه ليزرية سيحاول القمر الأول الاقتراب من القمر الثاني، ليلتحم به ويمده ببعض الطاقة، ويزيحه إلى مدار فضائي معين يسمح له بالعمل لـ5 سنوات إضافية، لدعم مهمة Mission Extension Vehicle-1 الأمريكية.

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وكانت روسيا قد أطلقت قمر MEV-1 وقمر Eutelsat 5 West الأوروبي بصاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في الـ9 من أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 13:17 (بتوقيت موسكو).

وبعد أكثر من 15 ساعة، وصل القمران إلى مداريهما الأوليين بنجاح، وانفصلا عن وحدة التعجيل (بريز- إم) ليتابعا رحلتهما وإنجاز مهامهما المستقبلية.

المصدر: "فيستي"

 

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