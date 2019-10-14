رواد "ناسا" ينجزون مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية عن نجاح مهمة كلف بها روادها مؤخرا في الفضاء المفتوح.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة أن رائدي الفضاء أندرو مورغان وكريستينا كوك التابعين لها خرجا من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في الـ11 من أكتوبر الجاري، وعادا إلى المحطة بعد إتمام المهمة الموكلة إليهما بنجاح.

وأشار البيان إلى أن الرائدين خرجا في مهمتهما بتمام الساعة 15:00 بتوقيت المحطة، وعملا في الفضاء المفتوح لـ6 ساعات و45 دقيقة، وتمكنا خلال تلك المدة من استبدال بعض البطاريات التابعة للقسم الأمريكي هناك.

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وكانت "ناسا" قد أكدت في وقت سابق أن روادها على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في 10 مهمات إلى الفضاء المفتوح قبل نهاية العام الجاري، وأول 5 مهمات ستخصص لاستبدال بطاريات المحطة في الـ11 و16 و21 و25 و31 أكتوبر.

أما المهمات الخمس الباقية، والتي من المفترض أن تبدأ في نوفمبر المقبل، ستخصص لإصلاح وتحديث مطياف ألفا المغناطيسي الموجود على السطح الخارجي للمحطة.

المصدر: "نوفوستي"