 
مباشر
عاجل
وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية

رواد "ناسا" ينجزون مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح

الفضاء

رواد
Sputnik roscosmos
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj7h

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية عن نجاح مهمة كلف بها روادها مؤخرا في الفضاء المفتوح.

وأوضح بيان صادر عن الوكالة أن رائدي الفضاء أندرو مورغان وكريستينا كوك التابعين لها خرجا من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في الـ11 من أكتوبر الجاري، وعادا إلى المحطة بعد إتمام المهمة الموكلة إليهما بنجاح.

وأشار البيان إلى أن الرائدين خرجا في مهمتهما بتمام الساعة 15:00 بتوقيت المحطة، وعملا في الفضاء المفتوح لـ6 ساعات و45 دقيقة، وتمكنا خلال تلك المدة من استبدال بعض البطاريات التابعة للقسم الأمريكي هناك.

إقرأ المزيد
روسيا ترسل مختبرا علميا إلى الفضاء
روسيا ترسل مختبرا علميا إلى الفضاء

وكانت "ناسا" قد أكدت في وقت سابق أن روادها على متن المحطة الفضائية الدولية سيخرجون في 10 مهمات إلى الفضاء المفتوح قبل نهاية العام الجاري، وأول 5 مهمات ستخصص لاستبدال بطاريات المحطة في الـ11 و16 و21 و25 و31 أكتوبر.

أما المهمات الخمس الباقية، والتي من المفترض أن تبدأ في نوفمبر المقبل، ستخصص لإصلاح وتحديث مطياف ألفا المغناطيسي الموجود على السطح الخارجي للمحطة.

المصدر: "نوفوستي"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل تحل أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في موسكو؟