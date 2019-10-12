بريطانيا تكشف عن أصغر مسبار في العالم سيرسل إلى القمر في غضون عامين

كشفت شركة بريطانية ناشئة النقاب عن أول مسبار في المملكة المتحدة سيتم إرساله إلى القمر بحلول العام 2021.

ويستند المسبار إلى مفهوم جديد إذ يتحرك على أربعة أرجل وليس على عجلات وسيرسل البيانات إلى السفينة الأم الأكبر حجما التي ستبث بدورها هذه البيانات إلى الأرض.

Today at an award-winning and mind-blowing festival of discoveries and ideas – @newscientistlive, Spacebit CEO and Founder, Pavlo Tanasyuk announced the first commercial UK mission to The Moon, making hereby lunar missions accessible.#spacebit#newscientistlive#moonroverpic.twitter.com/zTh84n7fJf — SPACEBIT (@bit_space) October 10, 2019

ومن المتوقع أن يكون المسبار أصغر مركبة روبوتية على القمر في العالم ، مع أرجل لا عجلات، وهو جزء من المجموعة الأولى من الحمولات التي سيتم إرسالها إلى القمر.

ووقعت شركة "سبيس بت" البريطانية الناشئة عقدا مع شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية "أستروبوتيك" لتنقل المسبار على متن مركبتها ”بيريغرين“ التي ستحمل 14 أداة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى القمر.

So, further to my article in @Forbes last month (https://t.co/Eo1nGm0ubh), we've got some new details on @bit_space's planned first UK lunar mission.



Looks like they will be deploying a small rover from Astrobotic's Peregrine lander in 2021. Interesting!https://t.co/ZKlsrAvNRFpic.twitter.com/1ScIJtLHFG — Jonathan O’Callaghan (@Astro_Jonny) October 10, 2019

وبمجرد هبوط المركبة على سطح القمر سيترجل المسبار الأصغر على الإطلاق، والمنخفض التكلفة، على السطح ليحاول استكشاف أنابيب الحمم البركانية.

وقال بافلو تاناسيوك مؤسس "سبيس بت" ورئيسها التنفيذي لوكالة "رويترز": ”نؤمن بأن المهم في استكشاف الفضاء هو أن تكون هناك بعثات منخفضة التكلفة وهذا المسبار يوفر بعثات منخفضة التكلفة للغاية. إنه أرخص كثيرا جدا من أي منافس في السوق".

You are looking at the smallest rover ever, which will be sent to the moon in 2021 by the UK-based start-up @bit_space. Spacebit CEO and founder Pavlo Tanashyuk said “Our goal is to go there and see what is available for all humanity to explore.” #space#moon#science#roverpic.twitter.com/Hmw8HhchbP — New Scientist Live (@newscilive) October 10, 2019

وأضاف أنه سيتم بيع البيانات التي يحصل عليها المسبار من سطح القمر، وتابع: "هذا البيانات قيمة للغاية من أجل بعثات البشر المستقبلية إلى القمر. كما أننا نخطط للإنتاج المحتمل لهذا المسبار بكميات تمكن من استكشاف نظامنا الشمسي وإرسال بعثات منخفضة التكلفة إلى القمر وما وراءه".

المصدر: رويترز