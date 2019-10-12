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بريطانيا تكشف عن أصغر مسبار في العالم سيرسل إلى القمر في غضون عامين

الفضاء

بريطانيا تكشف عن أصغر مسبار في العالم سيرسل إلى القمر في غضون عامين
twitter.com/newscientist
بريطانيا تكشف عن أصغر مسبار في العالم سيرسل إلى القمر في غضون عامين
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كشفت شركة بريطانية ناشئة النقاب عن أول مسبار في المملكة المتحدة سيتم إرساله إلى القمر بحلول العام 2021.

ويستند المسبار إلى مفهوم جديد إذ يتحرك على أربعة أرجل وليس على عجلات وسيرسل البيانات إلى السفينة الأم الأكبر حجما التي ستبث بدورها هذه البيانات إلى الأرض.

ومن المتوقع أن يكون المسبار أصغر مركبة روبوتية على القمر في العالم ، مع أرجل لا عجلات، وهو جزء من المجموعة الأولى من الحمولات التي سيتم إرسالها إلى القمر.

ووقعت شركة "سبيس بت" البريطانية الناشئة عقدا مع شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية "أستروبوتيك" لتنقل المسبار على متن مركبتها ”بيريغرين“ التي ستحمل 14 أداة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى القمر.

وبمجرد هبوط المركبة على سطح القمر سيترجل المسبار الأصغر على الإطلاق، والمنخفض التكلفة، على السطح ليحاول استكشاف أنابيب الحمم البركانية.

وقال بافلو تاناسيوك مؤسس "سبيس بت" ورئيسها التنفيذي لوكالة "رويترز": ”نؤمن بأن المهم في استكشاف الفضاء هو أن تكون هناك بعثات منخفضة التكلفة وهذا المسبار يوفر بعثات منخفضة التكلفة للغاية. إنه أرخص كثيرا جدا من أي منافس في السوق".

وأضاف أنه سيتم بيع البيانات التي يحصل عليها المسبار من سطح القمر، وتابع: "هذا البيانات قيمة للغاية من أجل بعثات البشر المستقبلية إلى القمر. كما أننا نخطط للإنتاج المحتمل لهذا المسبار بكميات تمكن من استكشاف نظامنا الشمسي وإرسال بعثات منخفضة التكلفة إلى القمر وما وراءه".

المصدر: رويترز

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