"أنغارا" الروسية تطلق أقمارا صناعية للاتصال بدل صواريخ "بروتون"

أعلن مدير عام شركة "الاتصال الفضائي"، يوري بروخوروف، أن صواريخ "أنغارا" الروسية الجديدة ستطلق الأقمار الصناعية من طراز "إكسبريس" من صناعة شركته بدلا من صاروخ "بروتون" القديم.

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وأوضح أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أعلن في يونيو الماضي أن صاروخ "أنغارا- آ 5"الخفيف الثالث سيطلق عام 2020 حاملا القمر الصناعي "إكسبريس " للاتصالات من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية الروسية. وذلك على الرغم من أن البرنامج الفضائي الفدرالي الروسي لأعوام 2016 – 2025 قضى باستخدام صواريخ "بروتون – إم" لإطلاق أقمار الاتصال من هذا النوع لغاية عام 2025.

ونقل موقع شركة "الاتصال الفضائي" عن مديرها قوله إن شركة "الأنظمة الفضائية المعلوماتية" المتعاونة مع شركته تولت تصنيع الأقمار الصناعية الثلاثة وتعهدت بإنتاج قمرين صناعيين بحلول عام 2021 ليتم إطلاقهما فورا. أما القمر الصناعي الثالث فلم يرد، حسب بروخوروف، طلب بإنتاجه.

يذكر أن منصة قاعدة "فوستوتشني" الفضائية المدنية التي كان من المفترض إطلاق صاروخ "أنغارا آ 5" منها لن تكون جاهزة إلا بحلول عام 2023. لذلك اقترح مدير عام "روس كوسموس" إطلاق صاروخ " أنغارا" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية العسكرية.

المصدر: نوفوستي