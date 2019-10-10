روسيا تطلق 3 أقمار اتصالات جديدة إلى الفضاء

أكد المدير العام لمؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية، يوري بروخوروف، أن بلاده عازمة على إطلاق 3 أقمار اتصالات صناعية جديدة إلى الفضاء.

وفي مقابلة صحفية قال بروخوروف: "إن 3 أقمار جديدة من نوع Express-AMU تم تصنيعها في روسيا، من المفترض أن تطلق إلى الفضاء في الأعوام القليلة القادمة، ضمن إطار البرنامج الفدرالي الروسي لشؤون الفضاء".

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وأشار المسؤول إلى أن الخبراء في روسيا كانوا قد خططوا لإطلاق أقمار Express-AMU3 و Express-AMU7 و Express-AMU4 بواسطة صواريخ "بروتون-إم" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية بين عامي 2020 و2025، لكن هذه الخطط قد تتغير، وقد تطلق هذه الأقمار بواسطة صواريخ "أنغارا".

وكان المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أشار في وقت سابق إلى أن قمري AMU3 و Express-AMU7 اللذين صنعتهما شركة "ريشيتنيف" لصالح مؤسسة "الاتصالات الفضائية" الروسية من الممكن أن يطلقا إلى الفضاء عام 2021، باستخدام صاروخ "أنغارا-5"، لكن القمر الثالث من مجموعة Express-AMU لم تحدد بعد سنة إطلاقه.

المصدر: تاس