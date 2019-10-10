روسيا والأرجنتين توقعان بروتوكول تعاون في مجال الفضاء

وقعت روسيا والأرجنتين مؤخرا بروتوكول تعاون حكومي ثنائي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه للأغراض السلمية.

وتبعا لموقع "نوفوستي" فقد جرى التوقيع على البروتوكول يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري ضمن فعالية عقدت في مبنى وزارة الخارجية الأرجنتينية، ووقع عليه ممثلون عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، وممثلون عن اللجنة الوطنية لأنشطة الفضاء الخارجي في الأرجنتين.

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وحول هذا الحدث قال نائب المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، ميخائيل خايلوف: "من حيث المبدأ لقد وضعنا تلك الاتفاقية لتشمل جميع مجالات الأنشطة الفضائية: التعاون في مجال الملاحة الفضائية، واستشعار الأرض عن بعد، والبحث العلمي، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، واستكشاف الفضاء المأهول".

وأشار المسؤول إلى أن البروتوكول الجديد سيحل محل الاتفاقية الثنائية للتعاون في شؤون الفضاء التي كانت قد وقعت بين روسيا والأرجنتين عام 1990، وسيساهم في تغطية المجالات التي غابت عن تلك الاتفاقية، فيما يتعلق بحقوق الملكيات الفكرية وتبادل التقنيات.

المصدر: نوفوستي