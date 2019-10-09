روسيا تطلق "بروتون-إم" مع أقمار أوروبية وأمريكية إلى الفضاء

تطلق روسيا الأربعاء صاروخا فضائيا من نوع "بروتون-إم "، يحمل أقمارا أوروبية وأمريكية إلى الفضاء.

وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية "إن عملية إطلاق الصاروخ المزود بوحدة التعجيل (بريز-إم)، والذي سيحمل على متنه قمر الاتصالات الأوروبي Eutelsat 5 West وقمرا آخر تابعا لمهمة Mission Extension Vehicle –1 الفضائية الأمريكية، من المفترض أن تجري في قاعدة بايكونور بكازاخستان، يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 13:17 بتوقيت موسكو".

ومن المفترض أن تنفصل المرحلة العليا للصاروخ عن الجسم الأساسي له بعد نحو 10 دقائق من بدء الإطلاق، لتتابع إيصال الأقمار إلى مداراتها المحددة.

#Eutelsat5WestB/#MEV1: The State Commission confirmed the scheduled lift-off time of the Proton-M launch vehicle (at 10:17 UTC) and gave the go-ahead to loading the launch vehicle with propellants 🚀



🎥The live broadcast will begin at 09:45 UTC → https://t.co/b0mrI021s5pic.twitter.com/hdAEBL5umm — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 октября 2019 г.

أما قمر Eutelsat 5WB فمن المفترض أن ينفصل عن المرحلة العليا للصاروخ بعد 15 ساعة و36 دقيقة من بدء عملية الإطلاق، وبعده بـ 18 دقيقة من المفترض أن ينفصل قمر MEV-1 التابع لمهمة Mission Extension Vehicle –1.

وكانت روسيا قد تعاقدت على إطلاق الأقمار المذكورة مع شركة International Launch Services عام 2016، وكان من المفترض أن تجري عملية إطلاقها في الـ 30 من سبتمبر الفائت، لكن الخبراء قرروا تأجيلها حتى التاسع من الشهر الجاري لزيادة التأكد من جاهزية المرحلة العليا من الصاروخ التي ستنقلها إلى مداراتها.

وكانت روسيا قد أطلقت 3 صواريخ من نوع "بروتون-إم" إلى الفضاء هذا العام، وتخطط لإطلاق 3 أخرى، بعضها سيطلق من قاعدة "خرونيتشيف" الفضائية الروسية ليحمل أقمارا ومركبات كانت روسيا قد تعاقدت على إطلاقها مع شركة International Launch Services العالمية.

المصدر: تاس