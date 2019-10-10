علماء يأملون خلال عقد اكتشاف كوكب شبيه بالأرض

أعلن البروفيسور سيرغي بوبوف من معهد شتيرنبرغ لعلم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أنه ستظهر تلسكوبات يمكنها اكتشاف كواكب خارجية لها غلاف جوي شبيه بالأرض، خلال 10 سنوات.

ومنحت جائزة نوبل في مجال الفيزياء لعام 2019 إلى الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريان ديدييه كيلو وميشيل ميجور، عن عملهما في علم الفلك والفيزياء الفلكية. وفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة جوائز نوبل، منح بيبلز الجائزة عن "الاكتشافات النظرية في علم الكونيات المادي" أما السويسريان فعن "اكتشافهما كواكب خارجية في مدار حول نجم شبيه بالشمس".

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يقول البروفيسور بوبوف، "نحن في انتظار تلسكوبات من الجيل الجديد، ذات أجهزة جديدة، يمكنها خلال عشر سنوات أي إلى نهاية العقد المقبل، إن كان هناك كواكب شبيهة بالأرض يحتوي غلافها الجوي على الأكسجين".

من جانبه أشار البروفيسور إدوارد ديفياتوف، نائب مدير معهد فيزياء الحالة الصلبة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أنه إذا كان للكوكب غلاف جوي، فالاشعاعات المرئية ستخترقه بصعوبة، لذلك لا بد من ابتكار أجهزة استشعار حساسة تعمل بطول موجات مختلفة. وإن ظهور مثل هذه الأجهزة يمكن أن يحفز التطور في مجال المواد النانوية ثنائية الأبعاد.

المصدر: نوفوستي